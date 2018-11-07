Genk maçında zaferin parolası Ricardo Quaresma

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Kara Kartal’ın 11. hafta mücadelesinde Başakşehir’le deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı kart cezalısı olması sebebiyle görev yapmamıştı. Bu süreyi dinlenerek ve bireysel olarak hazırlıklarını sürdürerek değerlendiren başarılı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde takımının Genk’le oynayacağı mücadeleye ilk 11’de başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş’ten maç boyunca ceza sahasına yakın oynama görevini alan 35 yaşındaki futbolcu, sık sık kanatlardan kale önüne inip gol kovalayacak. Ceza alanı ve çevresinde rakip kaleyi bitirici şutlarıyla yoklayacak olan Quaresma, kritik bir süreçte bulunan takımına 3 puanı getiren isim olmaya çalışacak.

Larin görev başına!

Siyah-Beyazlılar’ın hücum hattında yarın görevi devralacak olan Cyle Larin de Genk mücadelesine özel olarak hazırlanıyor. Son dönemdeki performansıyla eleştirilerin hedefindeki isim olan Kanadalı futbolcu, gollerine kaldığı yerden devam edip kulübün üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışacak.

(Fanatik)