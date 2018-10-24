Genk maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş pas çalıştı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında yarın Belçika temsilcisi Genk ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, basın mensuplarına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve pas çalışması yaptı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic çalışmada yer almadı. Adriano Correia ise takımla çalıştı.
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