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Genk maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş pas çalıştı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında yarın Belçika temsilcisi Genk ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, basın mensuplarına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve pas çalışması yaptı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic çalışmada yer almadı. Adriano Correia ise takımla çalıştı.

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