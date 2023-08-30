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Spor

Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken: Kolay bir maç olmayacak

KRC Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, şehirdeki sıcaklığa iki günde alışmanın zor olduğunu belirterek, ”Kolay bir maç olmayacak. Çünkü sadece ateşli taraftar önünde değil çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden geleni yapıp en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız” dedi.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 21:38 - Güncelleme:
Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken: Kolay bir maç olmayacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında KRC Genk'in Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesinde KRC Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken ve oyunculardan Alie Fadera basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta daha baskın oynayıp kazandıklarını fakat buradaki maçta durumun farklı olacağını vurgulayan KRC Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, "Burada durumun farklı olacağını biliyorum. Genç bir ekiple oynuyoruz. Oyuncularımız ateşli taraftarın önünde oynamayı seviyor. Kolay olmayacak. Çünkü sadece ateşli taraftar önünde değil çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden geleni yapıp en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız. Buranın hava koşullarına kısa sürede ayak uydurmak zor. Maç esnasında oyuncularımızın vücut ısısını dengede tutmak adına elimizden geleni yapacağız. Su desteği vereceğiz. Daha önceki elemeler ve geçen haftaki maçta iyi mücadele verdik. Ama tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Açıkçası bunu arttırmamız ve yarın maç boyunca etkili bir şekilde oynamamız lazım" sözlerine yer verdi.

Fadera: "Sıcak hava probleminin sorun olacağını düşünmüyorum"

Genkli oyuncu Alieu Fadera ise, "Yarınki maça tamamen hazırım. Deplasmandayız ve nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Onların taraftarlarını biliyoruz. Sıcak hava problemini konuşmak istemiyorum çünkü sorun olacağını düşünmüyorum" dedi.

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