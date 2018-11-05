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Genk-Beşiktaş maçında Tobias Stieler düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın Genk ile deplasmanda yapacağı maçta Alman Tobias Stieler düdük çalacak.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü  haftasında Belçika temsilcisi Genk ile 8 Kasım Perşembe günü oynayacağı  karşılaşmada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Genk ile Beşiktaş  arasında Belçika'da oynanacak karşılaşmayı Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada  Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ile Jan Seidel gerçekleştirecek.

Christian Gittelmann'nın dördüncü hakem olacağı mücadelede, Patrick  Ittrich ve Harm Osmers ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

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