Genoa, Fatih Kurucuk için Fatih Karagümrük'e resmi teklifini iletti
İtalya’nın köklü ekiplerinden Genoa, Fatih Karagümrük’ün başarılı stoperi Fatih Kurucuk için resmi teklif yaptı.
Teklif mektubu kulüp başkanı Süleyman Hurma'ya ulaştı.
Geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Genoa uzun zamandır Fatih Kurucuk’u takip ediyordu.
22 yaşındaki Kurucuk, savunmada görev yapıyor.
Göztepe'de profesyonel olan Kurucuk, bir dönem Fethiyespor'da da oynadı.
(TRT Spor)
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