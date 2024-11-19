Genoa yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor

Serie A'da küme düşme hattının bir sıra üzerinde bulunan Genoa'da teknik direktör değişimi gündemde.
Sezona Inter beraberliğiyle başlayan ve sonrasında deplasmanda Monza'yı yenen Genoa, bu maçın ardından uzun süre kazanamadı.
Alınan kötü sonuçların ardından galibiyet hasretini bu ayın başında deplasmanda Parma'yı yenerek sonlandıran Genoa, Alberto Gilardino'yla yollarını ayırma kararı aldı.
Sky Sports'ta yer alan haberde Genoa'nın teknik direktör değişimine gideceği ve Gilardino'nun yerine Patrick Vieira'nın geleceği belirtildi.
Genoa'ya 2022/23 sezonunda Serie A'ya taşıyan Alberto Gilardino'nun ayrılığa ilişkin İtalyan ekibi henüz resmi bir açıklama yapmadı.
PATRICK VIERA'NIN KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine Manchester City'in altyapısında başlayan Patrick Vieira, Premier Lig ekibinin alt yaş gruplarında görev yaptı.
MLS takımlarından New York City'nin başına 2016'da geçen Vieira, sonrasında sırasıyla Nice, Crystal Palace ve Strasbourg'u çalıştırdı.
BALOTELLI'YLE YENİDEN BULUŞUYORLAR
Patrick Vieira ve Mario Balotelli daha önce Manchester City'de birlikte forma giymişti.
Balotelli'nin Nice'te forma giydiği dönemde Vieira, İtalyan futbolcunun teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla Mario Balotelli ve Patrick Vieira yeniden birlikte çalışacak.