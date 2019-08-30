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Genoa'dan flaş Sinan Gümüş kararı!

2 ay önce İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Genoa'ya imza atan Sinan Gümüş, Slavia Prag'a gönderiliyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Daha geçtiğimiz sezonun ortasında Genoa’ya gideceği belli olan ve Haziran ayında serbest kalır kalmaz Serie A ekibine imzayı atan Sinan Gümüş, Slavia Prag’a gönderiliyor.
 
SİNAN'IN YERİNE DONİS
 
İlk hafta Roma deplasmanından (3-3) 1 puan çıkaran Genoa’da Aurelio Andreazzoli’nin Sinan’ı kadrosunda düşünmediği ortaya çıkarken, deneyimli teknik adamın forvet hattına Stuttgart’ta oynayan Anastasios Donis takviyesi yapacağı öğrenildi. Bu sezon Almanya 2.Ligi’nde mücadele eden 23 yaşındaki Yunanlı forvetin Genoa’ya gelmek için can attığı bildirilirken, Andreazzoli’nin kadroda yer açmak için Sinan Gümüş’ü Çekya devine göndermeyi düşündüğü kaydedildi. Daha önce Juventus U19, Sassuolo, Nice formaları giyen Donis, geçtiğimiz sezon BundesLiga'da 17 maçta 5 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti.
 

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