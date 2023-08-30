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Spor

Genoa'nın hedefindeki isim Galatasaraylı Berkan Kutlu

İtalyan ekibi Genoa, Galatasaray'ın 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak için sarı kırmızılı kulüp ile temaslara geçtiği iddia edildi.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
Genoa'nın hedefindeki isim Galatasaraylı Berkan Kutlu
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İtalyan ekiplerinden Genoa, orta saha transferi için çalışmalarına devam ediyor.

NDOMBELE'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Di Marzio'nun haberiine göre, Genoa'nın Tanguy Ndombele için Tottenham ile anlaşma vardığı belirtildi. Fransız futbolcunun ise henüz transfer için bir cevap vermediği aktarıldı. Ndombele'nin Genoa konusunda şüpheleri olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmak istediği kaydedildi.

EN YAKIN ADAY BERKAN KUTLU

Genoa'nın orta saha adaylarından birinin de Galatasaray'dan Berkan Kutlu olduğu aktarıldı. İtalyan ekibinin, Berkan Kutlu'nun transferi için Galatasaray'la görüşmelerine devam ettiği vurgulandı. İtalyan ekibinde orta saha adayları arasında transferi en yakın ismin 25 yaşındaki Berkan olduğu kaydedildi.

Öte yandan Genoa'nın, Manchester United forması giyen Donny van de Beek'i kiralamak için de önemli bir teklif sunabileceği iddia edildi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden milli futbolcu, Galatasaray'da çıktığı 84 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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