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Spor

George Gardi'den büyük itiraf! Zaniolo için Fenerbahçe...

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferinde büyük bir pay sahibi olan menajer George Gardi, yıldız oyuncunun transfer sürecini ve Fenerbahçe ihtimalini açıkladı.

23 Mart 2023 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
George Gardi'den büyük itiraf! Zaniolo için Fenerbahçe...
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Nicolo Zaniolo'nun Roma'dan Galatasaray'a transferinde önemli pay sahibi olan menajer George Gardi, İtalyan basınına konuştu. İşte Gardi'nin sözleri...

"GALATASARAY'IN AVANTAJI VARDI"

"Avrupa pazarının son gününde Zaniolo'yu uygun bir kulübe götürmenin mümkün olmadığını biliyordum. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyordu veya Premier Lig takımlarıyla rekabet edebilecek durumda değil. Ancak, Türkiye'de transfer pazarı daha geç bittiği için bir avantajları vardı. Ocak sonunda Zaniolo'nun menajeriyle görüştüm. Eğer bir kulübe gidemezlerse Galatasaray'ın Zaniolo'yu istediğini söyledim. Ardından Roma'dan Friedkins ve Tiago Pinto ile görüştüm. Kiralama teklifi sundum, hemen geri çevirdiler. Bana 'Zaniolo sadece bonservisiyle ayrılabilir' dediler. Galatasaray Başkanvekili ile birlikte bu transferin çok iyi olacağını, Zaniolo'nun depresyondan çıkıp yeniden gülebileceğine inandık."

"OKAN BURUK, 2019'DAN BERİ BEĞENİYOR"

"Galatasaray'ın teknik direktörü, 2019'da Başakşehir'de görev alırken Roma'ya karşı oynamış ve Zaniolo'yu çok beğenmiş. O günden beri kendisini çalıştırma fikri vardı. Galatasaray'ın kendisine has yetenekleri, fiziksel ve teknik özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu. Bu transfer, bir Türk kulübünün tarihindeki en önemli ödemeyi temsil ediyorum. (Editor Notu: Il Tempo'nun haberine göre; Galatasaray, Roma ile 16.5 milyon euro ve 13 milyon euro bonuslar üzerinden anlaşma sağladı. 13 milyon euro'luk bonusların yarısının gerçekleşmesi muhtemel olduğu kaydedildi. Ayrıca, ek olarak sonraki satıştan yüzde olduğu da belirtildi." Kolay bir transfer değildi. Romalılar da orta noktaya gelince anlaşma oldu."

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ DAHA FAZLAYDI"

"Masada benzer rakamlarla Fenerbahçe'nin de teklifi vardı. Hemen hemen aynı bonusları içeriyordu. Aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin hem Roma'ya hem Zaniolo'ya sunduğu teklif, Galatasaray'ın teklifinden biraz daha fazlaydı ama Nicolo, Galatasaray'ı seçti."

"ZANIOLO TRANSFERİYLE ÇALIŞMA FIRSATIM OLDU"

"Roma'nın önemli bir kadrosu var. Hem lig, hem Avrupa için rekabetçi bir kadro kurdular. Zaniolo transferiyle birlikte Roma'dan Tiago Pinto ile çalışma fırsatım oldu. Umarım gelecekte de devam ederiz. Kim bilir, belki Galatasaray'dan bir oyuncuyu Roma'ya götürürüm".

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