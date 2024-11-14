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  • George Gardi'den heyecanlandıran paylaşım! Galatasaray taraftarı ayağa kalktı
Spor

George Gardi'den heyecanlandıran paylaşım! Galatasaray taraftarı ayağa kalktı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ve menajer George Gardi İtalya'da bir araya geldi. George Gardi, yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

14 Kasım 2024 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
George Gardi'den heyecanlandıran paylaşım! Galatasaray taraftarı ayağa kalktı
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Victor Osimhen transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

George Gardi, İtalya'daki bir restoranda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir paylaşımda bulundu.

İkilinin yanında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'nun da yer aldığı görüldü.

Bu üç ismin bir araya gelmesi Galatasaray taraftarını transfer konusunda bir hayli heyecanlandırdı.

George Gardi'nin sosyal medya hesabından attığı bu story sarı kırmızılı takımın taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.

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