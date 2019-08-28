Georges-Kevin N'Koudou'dan Mario Lemina'ya transfer çağrısı
Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, Southampton'da forma giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'ya 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı.
Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarın transferini istediği Fransız futbolcu Mario Lemina'nın transferi için devreye vatandaşı Georges-Kevin N'Koudou girdi.
Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde olan 25 yaşındaki Mario Lemina için organize edilen "Come to Beşiktaş" çağrısına N'Koudou da katıldı.
Siyah-beyazlıların yeni kanat oyuncusu N'Koudou, Lemina'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Lemina ise arkadaşına kalp emojisi yaparak yanıt verdi.
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