Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarın transferini istediği Fransız futbolcu Mario Lemina'nın transferi için devreye vatandaşı Georges-Kevin N'Koudou girdi.

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde olan 25 yaşındaki Mario Lemina için organize edilen "Come to Beşiktaş" çağrısına N'Koudou da katıldı.

Siyah-beyazlıların yeni kanat oyuncusu N'Koudou, Lemina'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Lemina ise arkadaşına kalp emojisi yaparak yanıt verdi.