28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8055
  • 6,4523
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Georges-Kevin N'Koudou'dan Mario Lemina'ya transfer çağrısı

Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, Southampton'da forma giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'ya 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarın transferini istediği Fransız futbolcu Mario Lemina'nın transferi için devreye vatandaşı Georges-Kevin N'Koudou girdi.

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde olan 25 yaşındaki Mario Lemina için organize edilen "Come to Beşiktaş" çağrısına N'Koudou da katıldı.

Siyah-beyazlıların yeni kanat oyuncusu N'Koudou, Lemina'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Lemina ise arkadaşına kalp emojisi yaparak yanıt verdi. 

Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Memurların zam oranı belli oldu

Memurların zam oranı belli oldu

Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Aydın'da can pazarı! Servis otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Taarruz tipi İHA'lar 2025'te geliyor!

Taarruz tipi İHA'lar 2025'te geliyor!

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Hastalar sıra beklerken alışveriş yaptı! Yetkili kurumdan açıklama geldi

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

Polis kılıktan kılığa girdi, şebekeyi böyle çökertti

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

ABD Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA