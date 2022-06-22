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Spor

Georgios Bartzokas 2025 yılına kadar Olympiakos'ta

Yunan ekibi Olympiakos, Başantrenör Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
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THY Euroleague'in ve Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos, Başantrenör Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bartzokas'ın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Olympiakos, son olarak bu sezon Yunanistan Ligi finallerinde Panathinaikos'u 3-0 ile geçerek şampiyon oldu.

Yunan başantrenör 2013 yılında da Olympiakos ile Euroleague'de şampiyonluk yaşamıştı.

57 yaşındaki başantrenör kariyerinde ayrıca Larissa, Maroussi, Panionios, Lokomotiv Kuban, Barcelona ve Khimki Moskova'yı çalıştırdı.

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