Georgios Papagiannis ayrılığı duyurdu! Yeni adresi Monaco oldu

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Georgios Papagiannis, takımdan ayrıldığını ve AS Monaco'ya gittiğini açıkladı.

Yunanistan'ın Hırvatistan'ı mağlup ederek Olimpiyatlar'a adını yazdırdığı maçın ardından konuşan Papagiannis, 19 sayı – 5/8 üçlükle oynadığı maçın ardından, "Nick Calathes saha içi ve saha dışında inanılmaz biri. Kariyerimi Monaco'da sürdürmeye karar vermemin en önemli sebeplerinden biri Nick." dedi.

Yunan pivot, "Geçtiğimiz yıl Avrupa'da Yunanistan dışında geçirdiğim ilk seneydi. Nick hem saha içinde hem saha dışında güven kaynağımdı. Muhteşem bir insan. Size Yunanistan milli takımına duyduğu sevgiyi bir anlatabilsem... Ben böyle bir şey görmedim. O yaşta bile hala her zaman takıma geleceğini söylüyor. Tarif edemiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Papagiannis, 11'i ilk 5 olmak üzere Fenerbahçe Beko formasıyla 38 EuroLeague maçına çıktı ve 5.6 sayı, 3 ribuand ortalamalarıyla oynadı.

FENERBAHHÇE BEKO'DA GELENLER - GİDENLER

Fenerbahçe Beko, bu transfer döneminde 4 yeni transfer yaptı. Milano'dan Nicolo Melli ve Devon Hall, Maccabi'den Bonzie Colson ve Anadolu Efes'ten Erten Gazi'yi aldı. Arturs Zagars ise kiradan döndü. NBA takımlarından teklifler alan Nigel Hayes-Davis ise Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Nick Calathes Monaco'ya, Johnathan Motley Hapoel Tel Aviv'e, Tyler Dorsey Olympiakos'a, Nate Sestina ise Valencia'ya gitti.

Melih Mahmutoğlu, Amine Noua, Yam Madar, Raul Neto, Şehmus Hazer ise serbest kaldı.