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Spor

Gerard Pique: Acı çekiyoruz

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid'e 2-0 kaybeden Barcelona'nın oyuncusu Gerard Pique, maç sonu açıklamalarda bulundu.

3 Ekim 2021 Pazar 00:28 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 00:28
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Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique, Atletico Madrid'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Takım olarak geçirdikleri zor günleri 'Acı çekiyoruz' diye niteleyen Pique, maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

"DÜRÜST OLMALIYIM, ACI ÇEKİYORUZ"

"Herkese karşı dürüst olmak zorundayım. Acı çekiyoruz. 3 saat boyunca da oynasak gol atacak gibi değiliz. Sorun 1 tane değil birkaç tane var. Daha önce yaşamadığımız zor zamanları yaşıyoruz ama toparlanacağımızı biliyorum. Soyunma odasındaki atmosfer çok iyi, bunu tersine çevirmek istiyoruz."

"KOEMAN - LAPORTA GÖRÜŞMESİNE DAHİL OLAMAYIZ"

"Biz oyuncular Laporta - Koeman görüşmesine dahil olamayız. Bu konuda yapacağımız çok az şey var. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaktan başka çaremiz yok."

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