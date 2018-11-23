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Gerard Pique futbol takımı satın alıyor

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, yaptığı açıklama ile bir futbol takımı alacağını duyurdu.

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Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, iki tane proje üzerinde çalıştığını açıkladı. Pique, futbol takımı satın almayı ve yeni bir turnuva yaratacağını belirtti.

L'Equipe gazetesine konuşan Pique, ''Futbol dünyası bombalara hazır olsun. Ekibimle iki yeni proje üzerinde çalışıyoruz. İlki bir futbol takımı satın almayı içeriyor, daha fazlasını söyleyemem. Diğeri de yeni bir turnuva yaratmak olacak.'' sözlerini kullandı.

 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz zamanlarda da Barcelona Başkanı olmak istediğini söylemişti.

(Sporx)

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