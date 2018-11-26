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Gerard Pique'ye 48 bin euro ceza!

Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Gerard Pique, 'Trafik güvenliğini tehdit etmek' suçundan 48 bin euro para cezası aldı.

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İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, "Trafik güvenliğini tehdit etmek" suçundan 48 bin euro para cezası aldı.
 
Ehliyetindeki ceza puanlarını doldurmasına rağmen geçen ağustos ayında aracını kullanırken yakalanan Pique, bugün mahkemeye çıktı.
 
Pique, Barselona 27 numaralı mahkemede görülen davada, "Trafik güvenliğini tehdit etmek" suçundan verilen 48 bin euroluk para cezasını kabul etti.
 
Ehliyetine el konulan ve mahkemeye avukatı ile birlikte gelen Barcelonalı futbolcu, 10 dakika süren duruşmanın ardından, bina çıkışında bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.
 
Yıldız futbolcu, 3 yıl önce de Barselona kentinde gece geç saatlerde arabasına ceza kesmeye çalışan yerel polis memurlarına karşı geldiği için 10 bin 500 euro para cezası almıştı. (AA)

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