“Gerçek bir kahraman” Hakan Çalhanoğlu İtalya'da tarih yazdı: Bir büyük gurur daha…

Star.com.tr 31 Aralık 2021 Cuma 10:23 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 10:23

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. İtalya medyasından Fantacalcio.it düzenlediği en iyi orta saha oyuncuları oylamasında en fazla oyu Hakan Çalhanoğlu'nun aldığını duyurdu. 7 orta saha oyuncunun içerisinde en fazla oyu alan Türk yıldız 10 üzerinden 8 puanla zirvede yer aldı. Hakan için, "Ligde bugüne kadar attığı 6 gol ve 7 asistle Inter'in orta saha oyuncusu, derbide penaltıdan attığı golün ardından adeta patladı. Serie A'nın son ayında Simone Inzaghi'nin takımının gerçek kahramanı oldu." yorumu yapıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA BİR ÖDÜL DAHA

Kasım ayının en iyi Serie A oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu bir ödül daha aldı. Beş lig maçında iki gol ve dört asistle, Kasım ayında Lega Serie A tarafından kendisine verilen MVP unvanını kazanmayı başaran Hakan Çalhanoğlu, Aralık ayı için de bu ödülün sahibi oldu. Yıldız oyuncu, İtalyan Futbolcular Derneği (AIC) tarafından meslektaşlarının oylarıyla Aralık ayında İtalya liginin en iyi oyuncusu seçildi