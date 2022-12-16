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Spor

Gerdau Minas, Kuanysh Club'ü set vermeden yendi

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gün ikinci maçında Gerdau Minas, Kazakistan Kuanysh Club takımını 3-0 mağlup etti.

AA16 Aralık 2022 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Gerdau Minas, Kuanysh Club'ü set vermeden yendi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gün ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas, Kazakistan Kuanysh Club takımını 3-0 yendi.

B Grubunu ikinci sırada tamamlayan Gerdau Minas, A Grubu'nun birincisi İtalyan Prosecco DOC Imoco Volley'in yarı finaldeki rakibi oldu.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini Gerdau Minas 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. Brezilya ekibi ikinci sette de rahat bir oyun ortaya koyarak 25-13 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Mavi beyazlılar, üçüncü seti de 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarın oynanacak yarı final maçlarının eşleşmeleri ve saatleri şöyle:

16.30 Prosecco DOC Imoco Volley (İtalya)-Gerdau Minas (Brezilya)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

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