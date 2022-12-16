Gerdau Minas, Kuanysh Club'ü set vermeden yendi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gün ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas, Kazakistan Kuanysh Club takımını 3-0 yendi.

B Grubunu ikinci sırada tamamlayan Gerdau Minas, A Grubu'nun birincisi İtalyan Prosecco DOC Imoco Volley'in yarı finaldeki rakibi oldu.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini Gerdau Minas 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. Brezilya ekibi ikinci sette de rahat bir oyun ortaya koyarak 25-13 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Mavi beyazlılar, üçüncü seti de 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



Yarın oynanacak yarı final maçlarının eşleşmeleri ve saatleri şöyle:

16.30 Prosecco DOC Imoco Volley (İtalya)-Gerdau Minas (Brezilya)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.