Geri dönecek! Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi

2022 Dünya Kupası sonrasında rotasını Suudi Arabistan'a çeviren Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile sözleşme imzalamıştı. 2025 yılına kadar yeni kulübünde sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız için kulübünde teknik direktörü Rudi Garcia'dan sürpriz bir açıklama geldi.

CRİSTİANO RONALDO AVRUPA'YA MI DÖNÜYOR?

38 yaşındaki futbolcu hala fizik olarak güçlü durumda. Al-Nassr'ın Fransız teknik direktörü Rudi Garcia da Cristiano Ronaldo'nun formuna dikkat çekerek önemli bir açıklamada bulundu. İşte o sözler: "Ronaldo rakip savunmaları aşma konusunda bize büyük bir katkı yapacak. O dünyanın en iyilerinden biri. Al-Nassr'ın kariyerindeki son takım olacağını ise düşünmüyorum. Ronaldo bence önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'da oynayacak"

CRİSTİANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona Manchester United'da başlayan yıldız futbolcu İngiliz ekibinde 16 kez sahaya çıktı. 3 gol atma başarısı gösteren Cristiano Ronaldo 2 de asist yaptı. Dünya Kupası sonrasında Al-Nassr ile sözleşme imzalayan Portekizli çıktığı 2 maçta henüz gol yada asist yapamadı.