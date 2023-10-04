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Spor

Geri dönüşlerin takımı Galatasaray!

Galatasaray'ın Avrupa maçlarında bileği kolay bükülmüyor. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri dahil toplam 4 maçta geriye düşen sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşmaların hepsinden puan almayı başardı.

4 Ekim 2023 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Geri dönüşlerin takımı Galatasaray!
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Manchester United deplasmanında 3-2'lik tarihi bir galibiyet alan Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı ile dikkat çekiyor.

Bu sezon ön elemeler ve gruplarda toplam 8 maça çıkan Okan Buruk'un ekibi, bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

GALATASARAY PES ETMİYOR

Galatasaray, söz konusu 8 karşılaşmada 4 maçta yenik duruma düşmesine rağmen geriye dönmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım, ilk olarak 2. Eleme Turu'nda Zalgiris deplasmanında 1-0 geriye düştü ancak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Zalgiris'in ardından Olimpija Ljubljana engelini aşan Galatasaray, play-off turunda Molde ile oynanan maçta da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

GERİ DÖNDÜ 4 PUAN ALDI!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında ise Kopenhag karşısında 58. dakikada 2-0 geriye düştü. Mücadele 85. dakikaya kadar Kopenhag'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ederken Galatasaray, 86'da Sacha Boey ve 88'de Tete ile karşılaşmadan bir puanla ayrıldı.

Okan Buruk'un talebeleri, son olarak Manchester United deplasmanında 2 kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve Old Trafford'da 3 puanı kaptı.

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