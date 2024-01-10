Fenerbahçe'de orta sahanın kilit ismi Fred, formasına kavuşuyor.

Kayserispor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla son 2 lig maçında takımını yalnız bırakan Brezilyalı, bugün Konya'ya karşı sahadaki yerini alacak.

Sambacıyı 11'e koyacak olan teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek'i ise kulübeye çekecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1389 dakika sahada kalan Brezilyalı orta saha, 6 asistle takımına katkıda bulunmayı başardı.