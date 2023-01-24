Geri dönüyor! Süper Lig'de İsmail Kartal sürprizi

Son olarak Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan İsmail Kartal için Süper Lig ekibi Gaziantep FK devreye girdi. Erol Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanan Antep ekibi, takımın başına İsmail Kartal'ı getirmek istiyor.

İSMAİL KARTAL SON OLARAK FENERBAHÇE'DE GÖREV ALDI

Geçtiğimiz sezonun ortalarında Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getirmişti. Sezon sonuna kadar takımın başında duran Kartal, sezon sonunda sarı-lacivertlilere veda etmişti.

SÜPER LİG'DEN İSMAİL KARTAL'A TALİP

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antep ekibi göreve İsmail Kartal'ı getirmek istiyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin başında geçtiğimiz sezon 21 resmi maça çıkan teknik direktör İsmail Kartal, bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 61 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin yanı sıra Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve BB Erzurumspor'da görev aldı.