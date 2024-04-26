Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, geçtiğimiz gün oynanan maçta AEK'ya 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alırken, Samet Akaydin yaptığı hatayla müsabakaya damga vurmuştu.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Panathinaikos, Samet Akaydin ile ilgili kararını verdi.

PANATHINAIKOS KARARINI VERDİ



Buna göre Yunanistan devi, milli stoperin opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Böylece Samet Akaydin, 2024-25 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Sarı-Lacivertliler deneyimli stoperi Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

30 yaşındaki Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.