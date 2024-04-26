İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5805
  • EURO
    35,0191
  • ALTIN
    2461.22
  • BIST100
    9884.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geri mi dönüyor? Fenerbahçe'de Samet Akaydin gelişmesi
Spor

Geri mi dönüyor? Fenerbahçe'de Samet Akaydin gelişmesi

Fenerbahçe'nin Fatih Terim başında olduğu Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin için Yunan ekibi kararını verdi. Yunan devi, milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. İşte haberin detayları...

26 Nisan 2024 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Geri mi dönüyor? Fenerbahçe'de Samet Akaydin gelişmesi
ABONE OL

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, geçtiğimiz gün oynanan maçta AEK'ya 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alırken, Samet Akaydin yaptığı hatayla müsabakaya damga vurmuştu.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Panathinaikos, Samet Akaydin ile ilgili kararını verdi.

PANATHINAIKOS KARARINI VERDİ

Buna göre Yunanistan devi, milli stoperin opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Böylece Samet Akaydin, 2024-25 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Sarı-Lacivertliler deneyimli stoperi Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

30 yaşındaki Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.