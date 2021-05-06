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Spor

Geri mi dönüyor? Trabzonspor'dan Sörloth atağı

Almanya Bundesliga'da Leipzig forması giyen Norveçli yıldız Alexander Sörloth için eski kulübü Trabzonspor'un transfer etmek için devreye girdiği iddia edildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 18:36 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 18:39
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Almanya Bundesliga'da forma giyen Alexander Sörloth'un Trabzonspor'a geri dönebileceği iddia edildi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 20 milyon euro'ya Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'u yeni gelen teknik direktör takımda düşünmüyor.

Bordo mavili yöneticiler bu karar doğrultusunda hemen atağa kalkarak eski oyuncusunu tekrar takıma kazandırmak istiyor. Bordo mavililer Sörloth'un yüksek maliyeti nedeniyle takıma kiralama doğrultusunda transfer etmek istiyor. Bordo mavili yöneticiler Abdullah Avcı'nın da onayını almasının hemen ardından Almanya'ya transfer giderek transferi bitirmek istiyor.

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