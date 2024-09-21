Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 6. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

DEV REKABETTEN NOTLAR

İki takımın 1 asırdan fazla süren rekabetinde ilk golü, Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.

17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesi sadece bir dakika sürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 19 Yaş Altı Takımı'yla çıktı. Tam kadroyla Şanlıurfa'ya gelen sarı-kırmızılılar, 1. dakikada Icardi'yle müsabakada 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, golün ardından yönetimin kararıyla oyuncuları sahadan çekti ve Galatasaray karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde edebildi.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, biletsiz 14 kişi izledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.

401. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

EN GOLCÜ İSİM ZEKİ RIZA SPOREL

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var. Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

YARIDA KALAN MAÇ

Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı, futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.

Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.

Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.

Bu cezalardan en karlı çıkan takım olan Beşiktaş, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.

23 FUTBOLCU İLK DERBİSİNE ÇIKABİLİR

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği derbide toplam 23 futbolcu, görev verilmesi halinde şu anki takımı adına ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir müsabakada forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerin daha öncesinde kadrosunda yer alan Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Ertuğrul Çetin, görev verilmesi halinde derbide ilk kez oynayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan ve Cenk Tosun da teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro tercihine göre sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray karşısına çıkacak.

Galatasaray'da ise geniş kadroda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve yeni transferlerden Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Michy Batshuayi ile Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

OSAYI-SAMUEL VE MUSLERA EN ÇOK DERBİYE ÇIKAN İSİMLER

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla çıkan oyuncu, Bright Osayi-Samuel oldu.

Sarı-lacivertlilere 2021 yılının ocak ayında transfer olan Bright Osayi-Samuel, mevcut kadroda Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı 7 müsabakaya çıktı. Bright Osayi-Samuel'i 6 maçla Serdar Aziz ve 5 maçla Mert Hakan Yandaş takip etti.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Fenerbahçe derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılara İtalya ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, forma giydiği 31 Fenerbahçe derbisinde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Victor Nelsson 7, Berkan Kutlu da 6 maçta sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe karşısına çıktı.

DERBİLERİN FATURALARI

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 14 sezonda yaptığı 35 derbide ortaya çıkan "fatura" iki kulüp için de ağır oldu. Derbilerden sonra Fenerbahçe ile Galatasaray kulüpleri, oyuncuları ve yöneticileri çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 14 sezonda iki takım arasındaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kulübe 6 milyon 792 bin 650 lira, sarı-kırmızılı kulübe ise 3 milyon 481 bin 500 lira para cezası verdi.

Söz konusu 14 sezondaki derbilerin ardından Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 12 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ve 0-0 berabere biten karşılaşmanın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ile 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibiyle sahasında oynadığı Derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ile 135 bin lira para cezasına çarptırıldı. Galatasaray'a ise 2010-11, 2013-14 ve 2016-17 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra 1'er maç ceza verildi.

SON DERBİDEKİ CEZALAR

İki takım arasında ligde oynanan son maçın ardından iki kulübe de PFDK tarafından cezalar verildi.

Fenerbahçe'nin toplamda aldığı para cezası, derbi maçlarda bugüne kadar kesilen en yüksek meblağ oldu. Sarı-lacivertli takıma çeşitli sebeplerden 3 milyon 139 bin 400 lira para cezası kesildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 90 gün, yönetici Selahattin Baki'ye 32 gün, görevli Emre Kartal'a da 1 yıl ve 90 gün hak mahrumiyeti verilirken futbolculardan Mert Hakan Yandaş'a 4 maç, İrfan Can Eğribayat'a 3 maç, Jayden Oosterwolde'ye 1 maç, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'a da 4 maç men cezası kesildi.

Aynı maçta Galatasaray'a da çeşitli sebeplerden ötürü 539 bin 500 lira ceza uygulandı.

Sarı-lacivertli kulübe verilen ceza, iki takım arasında oynanan müsabakaların ardından disiplin kurulu tarafından kesilen en yüksek para cezası olarak kayıtlara geçti.

DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.

Sarı-lacivertli ekibin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, takımının en ciddi gol umudu olacak.

Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı. Süper Lig'de 5, Avrupa'da 4 maça çıkan 38 yaşındaki santrfor, dörder kez olmak üzere toplam 8 gol sevinci yaşadı. Dzeko, takımının en skorer oyuncusu oldu.

Süper Lig'de Dzeko'yu üçer golle Dusan Tadic ve Fred, birer golle Allan Saint-Maximin ile Youssef En Nesyri izledi. Avrupa maçlarında ise İrfancan Kahveci, Sebastian Szymanski ve takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu birer gol attı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Cenk Tosun, Galatasaray'a karşı çıktığı maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde sarı-kırmızılılara karşı Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla mücadele eden Cenk, 20 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, Cenk'in kariyerinde en çok gol attığı 6. takım oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı gol arayacak. Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten Belçikalı santrfor, sezon başında sarı-kırmızılı takıma imza attı. Yeni takımıyla çıktığı 5 Süper Lig müsabakasında 2 kez fileleri havalandıran Batshuayi, Avrupa'da ise 2 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Yeni takımıyla iyi bir başlangıç yapan Batshuayi, 2 sezonda 75 resmi müsabakada 44 kez gol sevinci yaşadığı eski takımının ağlarını sarsmaya çalışacak. Daha önce Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 2 maça çıkan Batshuayi, gol atma başarısı gösteremedi

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen 2 sezonda çıktığı 79 resmi müsabakada 56 kez fileleri havalandıran Icardi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Maç ve antrenman eksiği bulunan tecrübeli santrfor ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 kez fileleri havalandıran Icardi, oynaması durumunda Galatasaray adına en önemli gol umutlarından biri olacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Nijaryalı golcü, dünyanın en önemli santrforlarından biri olarak kabul ediliyor. Napoli formasıyla 2022-2023 sezonunda İtalya Futbol Ligi'nde 26 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Osimhen, derbide Galatasaray'ın başarısı için mücadele edecek.

Yıldız futbolcu, kariyerinde kulüp ve A Milli Takım'da çıktığı 259 resmi müsabakada 135 kez skor üretti.

DERBİNİN KART RAPORU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 50'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 62 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 370 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 62 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan son derbide hakem, 9 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi

Galatasaray'ın ev sahipliğindeki müsabakada Fenerbahçe'ye 1 kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart çıktı. Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise 4 sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 29 yılı kapsayan son 62 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.

DERBİNİN KADERİ KALECİLERİN ELLERİNDE

Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakada Galatasaray galibiyet serisini sürdürmek, Fenerbahçe ise rakibine ilk puan kaybını yaşatmak istiyor.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile Galatasaray'da 14. sezonunu oynayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın performansı, takımlarının alacakları sonuçlarda belirleyici olacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sonunda Galatasaray 15 puanla lider durumda bulunurken, Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada.

Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 17 golle ligin en skorer ekibi olurken, Jose Mourinho'nun ekibi 13 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ligde oynadığı 5 maçı da galibiyetle tamamlarken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe ise 5 maçın 4'ünü kazanıp, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, kazandığı 4 maçta da rakip forvetlere gol izni vermedi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik isim bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayaca