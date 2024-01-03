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Spor

Geri sayım başladı! Fenerbahçe'de Stefan Savic heyecanı

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında savunma hattında yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Kupası'na gidecek oyuncuların olması nedeniyle takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, kadrosuna her konuda anlaşma sağladığı Karadağlı futbolcu Stefan Savic'i ekleyecek.

3 Ocak 2024 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Fenerbahçe'de Stefan Savic heyecanı
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Fenerbahçe yeni stoperini Atletico Madrid'de buldu. İmza için artık geri sayıma geçildi. İşte yaşanan gelişmeler...

GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA YAPILDI

Kadrosunda Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic, Miha Zajc gibi Balkan kökenli futbolculara sahip olan Fenerbahçe, 32 yaşındaki Karadağlı stoperi listesine ekledi. Savic'in menajeri Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet eden Fenerbahçeli yetkililer, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

RAKAMLAR, SAVIC CEPHESİNİ MUTLU ETTİ

Bu görüşmede Zarko Pelicic'e Stefan Savic için düşünülen maaş, bonuslar, kontrat süresi düşüncesi iletildi. Bu rakamlar hem Savic hem Pelicic tarafından olumlu karşılandı.

"HEMEN GELMEN LAZIM STEFAN"

Fenerbahçe, kontratının bitmesine 6 ay kalan Stefan Savic'e hemen gelmesini istediklerini iletti. Hem Djiku'nun Afrika Kupası'na gitmesi hem Becao'nun sakatlığı da 'hemen gel' isteğinde etkili oldu. Savic de bu isteğe olumlu yanıt verdi.

F.BAHÇE BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe cephesi Atletico Madrid'e ciddi bir ücret ödemek istemediğini de aktardı. Savic, bu problemi kendisinin çözeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.

ATLETICO MADRID'DEN TRANSFER İZNİ

Atletico Madrid cephesine sözleşme yenilemeyeceğini ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ileten Savic'e bedelsiz ayrılık izni verildi.

DZEKO GÖRÜŞMELERDE ETKİN ROL ALDI

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko hem kulüp yönetimiyle hem Savic ile birebir görüşmeler yaptı. Dzeko, Savic'in takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Boşnak yıldız, ayrıca Savic'e Fenerbahçe'yi ve takımdaki ortamı anlatarak transfer olmasını istedi. Savic de Dzeko'nun gösterdiği ilgiden ve anlattıklarından etkilendi.

KARİYERİ

2011 yazında Partizan'dan Manchester City'e 12 milyon euro'ya transfer olan Savic, 1 yaz sonra bedelsiz olarak Fiorentina'ya gitti. İtalya'daki başarılı performansı sonrası 2015 yazında 12 milyon euro bonservisle Atletico Madrid'e geçti. 2015'ten beri kesintisiz olarak Atletico Madrid'de oynayan Savic, bu sezon 10 lig 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 972 dakika süre aldı.

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