Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı." ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ 18 MİLYON EURO

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.

Youssef En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.