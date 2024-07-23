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Spor

Geri sayım başladı! Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri müjdesi

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertli ekip, bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

23 Temmuz 2024 Salı 10:48 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri müjdesi
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Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı." ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ 18 MİLYON EURO

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.

Youssef En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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