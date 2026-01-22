İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Geri sayım başladı! Galatasaray, Noa Lang transferinde sona yakın

Galatasaray bir süredir kadrosuna katmak için mesai harcadığı Noa Lang transferinde sona yaklaştı. Sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kiralık transferi için Napoli anlaştı. Sarı kırmızılılar transferin resmiyet kazanması için son onayı bekliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Galatasaray, Noa Lang transferinde sona yakın
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hedefinde ilerleyen Galatasaray ara transfer dönemini gayet yoğun geçiriyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre sarı-kırmızılılar, Napoli ile Noa Lang'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Haberin devamına göre Galatasaray, İtalyan kulübüne 2 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Öte yandan Hollandalı yıldızın satın alma opsiyonu ise 30 milyon euro olarak belirlendi.

GALATASARAY, SON ONAYI BEKLİYOR

Ancak transferin resmiyet kazanması için Napoli'den gelecek onay bekleniyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Sarı-Kırmızılılar imzalı belgeleri İtalyan kulübe iletmiş olsa da, Napoli teknik direktörü Antonio Conte'nin 25 Ocak'taki Juventus maçında Lang'a ihtiyaç duyabileceği gerekçesiyle oyuncunun ayrılığına henüz onay vermedi.

Anlaşmada yer alan diğer şartların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

NOA LANG'IN PERFORMANSI

Noa Lang, sezon başında 25 milyon Euro karşılığında PSV'den transfer olduğu Napoli ile 27 maçta süre aldı.

Hollandalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

Lang'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro.

