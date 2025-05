Aslan, Trabzon deplasmanında son 6 lig maçını kaybetmedi.

Abdülkerim'in golünden önce Lemina direğe takıldı.

G.Saray'ın ligdeki 84 golünün 22'si duran toptan geldi.

Trabzon geniş rotasyon yaparken Aslan'ın bek bölgesinde değişim vardı. CimBom hükmederek girdi ama Osimhen'e markaj uygulandı. Stoperde başlayan Okay, jokerdi. 20'den itibaren Karadeniz ekibi uzun toplarla etkili oldu. Visca kanat değiştirerek şaşırttı. 38'de Muslera inanılmaz kurtarışlar yaptı. 45'te Okay, direğe takıldı. İlk yarı topla az oynayan Fırtına, hücum anlamında etkiliydi. Ancak 2. yarı Aslan işi ciddiye aldı, özüne döndü. Trabzon çıkamaz hale geldi. Cim-Bom'un kullandığı her korner tehlike oldu, Uğurcan direndi. Nitekim direğe takılan Abdülkerim perdeyi açtı. Kilit çözüldü ve oyunu tamamen G.Saray kontrol etti, kadrolar arası kalite farkı kendini hissettirdi. Kulübeden gelen Morata'nın golü bunu ispatladı. Fatih Tekke kupayı düşünürken şampiyonluğu ilan etmek üzere olan Okan Buruk da bu derbide işi ciddiye aldı.