Cedric Bakambu'da mutlu sona ulaşan Galatasaray'da, orta saha için de bir transferin açıklanmasına ramak kaldı. Alman ekibi Bayer Leverkusen'de görev yapan Kerem Demirbay da Türkiye'ye gelmek için geri sayıma geçti.

Leverkusen, transfere onay verirken, taraflar arasında sözleşme detayları görüşülüyor.

HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR

Bu konudaki pürüzler de giderildikten sonra, Kerem Demirbay'ın hafta içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

Demirbay, Galatasaray'a transfer olması halinde yeni sezonda TFF'nin mavi kart uygulaması sayesinde yerli oyuncu statüsünde olacak.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.