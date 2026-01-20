İSTANBUL 7°C / 0°C
Spor

Geri sayım başladı! Noa Lang adım adım Galatasaray'a

Ara transfer döneminde kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang ile anlaştı. Sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı kiralık olarak giyecek oyuncunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor. İşte detaylar...

AKŞAM20 Ocak 2026 Salı 09:05 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Noa Lang adım adım Galatasaray'a
Kanat bölgesinde alternatifi bir hayli az olan Galatasaray, sezon başında Victor Osimhen transferi için yoğun pazarlık yaptığı Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki başarılı Hollandalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı terletecek. İtalyan ekibine bu transfer için 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Aslan, futbolcudan memnun kalması halinde 28 milyon euroya oyuncunun tapusunu alma hakkına da sahip. Ancak opsiyon zorunlu değil...

Noa Lang'ın 2.8 milyon euroluk maaşının yarısını Galatasaray karşılayacak. İtalyan basınına göre futbolcu 1-2 gün içinde İstanbul'a katılacak ve imza töreni düzenlenecek. Geçen sezon PSV'de etkili işler yapan yetenekli futbolcu yaz dönemi 25 milyon euroya transfer olduğu Napoli'de beklentilerin altında kaldı. Lang, bu sezon ligde 18 maçta 661 dakika süre buldu, 1 gol 2 asist üretti. Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve İtalya Kupası'nda skor katkısı veremedi.

