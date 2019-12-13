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Gerilimin adı Mariano

Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı savunmacı için gelecek teklifleri devre arasında değerlendirecek. Terim de mecbur kalmadıkça Mariano’ya forma vermeyecek.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan hayal kırıklığının ardından gözden çıkarılacak isimler belli olmaya başladı. Biletinin kesilmesine karar verilen ilk ismin ise 5-0’lık son PSG karşılaşmasında Teknik Direktör Fatih Terim’le tartışan Mariano olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda gelen teklifleri değerlendirerek 33 yaşındaki Brezilyalı savunmacı ile devre arasında yollarını ayıracak.

19 MAÇTA GOL VE ASİST KATKISI YOK

Cim-Bom’un adı Brezilya kulüpleriyle anılan Mariano’yu göndererek devre arasında takıma yapılması düşünülen yabancı oyuncu takviyeleri için kontenjan açmayı planladığı bildirildi. Bu arada Fatih Terim’in de PSG maçında gerginlik yaşadığı Brezilyalı sağ beke ilk yarının kalan bölümünde mecbur kalmadıkça forma vermeyeği kaydedildi. Ankaragücü maçında kulübede oturması beklenen Mariano bu sezon 12’si Süper Lig, 6’sı Şampiyonlar Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 19 maçta görev yaptı.

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