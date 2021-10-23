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Spor

Gervinho: Sahada ciddi ve sakin kalmayı başardık

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da golü atan oyuncu Gervinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2021 Cumartesi 21:40 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 21:40
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Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Gervinho, karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Fildişili yıldız, "Açıkçası zor bir galibiyetti. Karşımızda motive olmuş, sert basan, iyi oynayan bir takım vardı. Sahada ciddi ve sakin kalmayı başardık. Bizim açımızdan en önemli olan şey 3 puanı almaktı." dedi.

Attığı golü anlatması istenen Gervinho, "İlk yarı zordu ama az alan buluyorduk. Az alan olduğunda benim açımdan zor oluyor. 2. yarıda hocamız değişiklikler yaptı, daha fazla alan bulunca da benim gol bulmam kolaylaştı ve kontradan gol geldi." ifadelerini kullandı.

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