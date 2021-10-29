İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2021 Cuma / 23 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6145
  • EURO
    11,1229
  • ALTIN
    550.884
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gervinho, sezonu kapatabilir! Trabzonspor'da korkutan sakatlık
Spor

Gervinho, sezonu kapatabilir! Trabzonspor'da korkutan sakatlık

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor'da yıldız oyuncu Gervinho, sakatlandı. Oyundan sedye ile ayrılan Gervinho çapraz bağ sakatlığı yaşadığı ve sezonu kapatabileceği iddia edildi.

29 Ekim 2021 Cuma 21:36 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 21:41
ABONE OL

Süper Lig 11. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor 'la karşılaşan Trabzonspor 'a Gervinho'dan kötü haber geldi.

Mücadelenin 12. dakikasında topu sahada tutmak istersen dengesini kaybeden Gervinho, ayağını ters bastı ve reklam panolarına çarptı. Acılar içinde yerde kalan Gervinho değişiklik istedi ve sedye ile oyun alanından götürüldü. Gervinho'nun yerine Cornelius oyuna dahil oldu.

Gervinho'nun çapraz bağ sakatlığı yaşadığı tahmin ediliyor. Yıldız futbolcu eğer çapraz bağ sakatlığı yaşadıysa sahalara dönmesinin mayıs ayını bulması bekleniyor.

Gervinho, Trabzonspor formasıyla 12 resmi maça çıkarken, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.