29 Ekim 2021 Cuma 21:36 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 23:04

Süper Lig 11. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor 'la karşılaşan Trabzonspor 'a Gervinho'dan kötü haber geldi.

Mücadelenin 12. dakikasında topu sahada tutmak istersen dengesini kaybeden Gervinho, ayağını ters bastı ve reklam panolarına çarptı. Acılar içinde yerde kalan Gervinho değişiklik istedi ve sedye ile oyun alanından götürüldü. Gervinho'nun yerine Cornelius oyuna dahil oldu.

SEZONU KAPATTI

Maçın 12. dakikasında sakatlanarak oyundan sedye ile ayrılan Gervinho, sağ ön çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapattı.

Gervinho, Trabzonspor formasıyla 12 resmi maça çıkarken, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.