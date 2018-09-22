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Gervinho'nun menajeri: Oyuncum Galatasaray'a gitmek istemedi

Çin Ligi'nde Hebei China Fortune ile yollarını ayırdıktan sonra ismi Galatasaray ile anılan Gervinho için menajeri açıklamalarda bulundu.

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Yaz aylarında ismi Galatasaray ile anılan ve sonunda Parma'ya imza atan Fildişili yıldız Gervinho için menajerinden açıklama geldi.

Gervinho'nun menajeri, Galatasaray ile görüştüklerini kaydederken, "Galatasaray gerçekten çok ilgilendi. Gervinho'yu transfer etmek için her şeyi yaptılar ancak o Türkiye'ye gitmek istemedi" dedi.

GERVINHO: "RENNES'E DE GİDEBİLİRDİM"

Tecrübeli oyuncu ise Fransa'dan teklifler aldığını söylerken; "Rennes ve Bordeaux ile de görüştüm ancak Parma benim için bir adım öndeydi. Rennes'in de çok iyi bir projesi vardı, orası da olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ile yollarını ayıran 31 yaşındaki oyuncu, Parma ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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