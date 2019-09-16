UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk maçında Trabzonspor'un rakibi olan İspanya'nın Getafe takımı 9 yıl aradan sonra Avrupa'da maç oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kulüp tarihinde üçüncü kez Avrupa Ligi'ne katılan Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor maçı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bordalas "Trabzonspor iyi ve tecrübeli bir takım. En yüksek düzeyde saygı göstermeliyiz." dedi.

İspanyol teknik adam, Trabzonspor'da Jose Sosa ve antrenmanda sakatlanan ve Getafe maçında oynayamayacak Caleb Ekuban'ın isimlerini öncelikli olarak sıraladı.

Bordalas ayrıca "çok büyük bir yetenek" dediği 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün sol dizinden sakatlanarak 6 ay kadar sahalardan uzak kalmasının "üzücü olduğunu" vurguladı.

"Avrupa'daki en iyi taraftarlar Türkiye'de" diyen Bordalas, takımlarına sonuna kadar destek veren taraftarlara özel bir hayranlığı olduğunu kaydetti.

Bordalas, Getafe'de olduğu gibi Trabzonspor'da da sakat futbolcu sorunu olduğunu ancak perşembe günkü maçta her iki takımın da iyi bir futbol ortaya koyacağına inandığını dile getirdi.

Trabzonspor karşısında kazanmanın anahtarının "iyi oynamak ve hata yapmamak" olduğunu ifade eden Bordalas, "Rakibimizin bireysel olarak tehlikeli olabilecek futbolcuları var. Takım olarak da güçlü. İyi oynamazsak çok zorlanırız." şeklinde konuştu.

Teknik direktör olarak kariyerindeki ilk Avrupa maçını Trabzonspor'a karşı oynayacak olan Bordalas, "Bundan çok memnunum ve heyecanlıyım. Takımımın iyi bir imaj vermesini istiyorum. İlk maçı taraftarınızın önünde oynamak her zaman iyidir." yorumunu yaptı.