Star.com.tr 15 Ekim 2021 Cuma 11:44 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 11:47

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Romanya'da teknik direktörlük için Gheorghe Hagi sesleri yükselmeye başladı.

MIREL RADOI AYRILIYOR

Romanya'nın çalıştırıcısı Mirel Radoi, grupta oynayacakları son maç olan Liechtenstein müsabakasının ardından milli takımdan ayrılmayı planladığını açıkladı. Radoi'nin bu açıklamasının ardından, Rumen basınında Hagi'nin Romanya Milli Takımı'nın başına geçmesi gerektiği yorumları yapılmaya başlandı.

ROMANYA İÇİN ÇARE HAGI

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; Rumen teknik direktör Ion Marin de Romanya için çareyi Hagi de bulanlardan. Mirel Radoi'nin ayrılma kararını aceleci bulduğunu belirten Marin, Radoi'nin 14 Kasım'da oynanacak olan Liechtenstein maçının ardından Romanya Futbol Federasyonu ile görüşerek karar vermesi gerektiğini vurguladı.

"RADOI ACELE KARAR VERDİ"

66 yaşındaki Rumen teknik adam, Mirel Radoi'nin ayrılma kararıyla ilgili olarak "Radoi'nin kararı bana biraz aceleci geldi. Kasım ayında oynanacak iki maçın bitmesi için sabır gösterebilirdi. Ardından Romanya Futbol Federasyonu ile görüşerek kararını alabilirdi." ifadelerini kullandı.

Marin erken alınan bu kararın kalan iki maçta oyuncular üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği gibi onları daha hırslı hale getirebileceğini de savundu.

"RADOI'NİN YERİNE GELEBİLECEK TEK İSİM HAGI"

Radoi'nin ayrılması durumunda Romanya Milli Takımı için en önemli alternatifin Gheorghe Hagi olması gerektiğini belirten Ion Marin'in açıklamaları şöyle:

"Bence Mirel Radoi'nin yerini alabilecek tek adam var. O da oyuncuları ve ligi çok iyi bilen Gheorghe Hagi. O milli takıma koçluk yapabilecek bir teknik direktör. Aslında daha önce Romanya'yı çalıştırdı ama o zamanlar çok gençti. Şimdi ise çok deneyim kazanmış bir teknik direktör. Hagi'nin milli takımı devralabilecek ve belli bir seviyeye taşıyabilecek bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum."

ROMANYA'NIN DÜNYA KUPASI'NA KATILMA ŞANSI DEVAM EDİYOR

Romanya'da Mirel Radoi 40 yaşında, Cosmin Contra'nın ayrılmasından sonra 2019 yılında milli takımın başına getirilmişti. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda mücadele eden Romanya, 13 puanla 2. sırada yer alıyor ve Play-off'a kalma şansını sürdürüyor. Rumenler 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda, önümüzdeki kasım ayında İzlanda ve Liechtenstein ile iki kritik maça çıkacak.

Gheorghe Hagi ise Romanya takımı Farul Constanta'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Rumen takımı ligde 11 maçta topladığı 18 puanla 6. sırada bulunuyor.