Gheroghe Hagi: Ben Messi gibiydim, Ianis ise Cruyff gibi oynuyor

Viitorul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin yeteneklerine dair konuştu.

Basın toplantısında bir muhabirden gelen, "Ianis ile kendini karşılaştırabilir misin?" sorusuna Gheorghe Hagi, "Ianis ile kendimi kıyaslamam. Ben daha Lionel Messi gibiydim. Ianis ise daha çok Cruyff gibi oynuyor. Yetenekleri, hareketleri, oynayış tarzı Cruyff ile aynı." cevabını verdi.

Ianis Hagi, Romanya'nın 2019 U21 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmasına, Liechtenstein'a karşı attığı fantatstik frikik golüyle yardımcı oldu. Bu golün ardından babası Gheorghe Hagi ile kıyaslandı.

Academia Hagi'den çıkan ve ardından Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu Viitorul Constanta'da profesyonel olan Ianis Hagi, 2 milyon Euro'ya Fiorentina'ya transfer olmuş 1.5 yıl sonra yeniden aynı bonservis karşılığı Viitorul'a geçti.

(Sporx)