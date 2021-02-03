Ghezzal: Buldukları tek fırsatı gole çevirdiler

03 Şubat 2021 Çarşamba 22:24 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:24

Antalyaspor'un bulduğu tek fırsatı gole çevirdiğini belirten Ghezzal, "Sürekli geride bekleyen ve kontratak kovalayan takımlara karşı oynamak zordur. Buldukları tek fırsatı gole çevirdiler. Bugün bir gole daha katkı verebildiğim için mutluyum. Ama keşke bir gol daha atabilseydim ve kazansaydık." dedi.

"BÖYLE KATI SAVUNMALARI AŞMAK, KOLAY OLMUYOR"



Valentine Rosier ise "Zor bir maçtı. Rakibin bu kadar savunmada kalacağını biliyorduk. Savunmayı aşmakta zorlandık ve kazanamadık. Böyle katı savunmaları aşmak, kolay olmuyor. N'Sakala, Rachid ve ben çok fazla orta yaptık ama savunmayı aşamadık." diye konuştu.