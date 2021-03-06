Ghezzal: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturduk

06 Mart 2021 Cumartesi 21:40 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:41

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturduklarını belirten Rachid Ghezzal, "Maçları tek tek ele almayı düşünüyoruz. Zor maçlarımız var. Özellikle bugünkü maçı, bir derbi ya da büyük maçtan daha önemli olarak yorumluyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce bu galibiyeti almak ve onların üzerinde baskı oluşturmak önemliydi." dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"



Rıdvan Yılmaz ise "1 ay kadar bir sakatlık sürecinden geçtim. Toparlanmaya çalışıyorum. İnşallah eski halime döneceğim. Müthiş bir enerjiye sahibiz. Takım olarak doymak bilmediğimiz için gol atmaya devam ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam edip şampiyon olmak istiyoruz." dedi.