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Spor

Ghezzal ve Batshuayi'den Beşiktaş'ı yıkan haber!

Beşiktaş'ın dün akşam Adana Demispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta sakatlanan Ghezzal ve Batshuayi'nin cuma günü Altay ile oynanacak müsabakada forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 15:45 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:45
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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşayan Michy Batshuayi'den siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Dizinden sakatlanan Belçikalı golcünün Altay maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda, Rachid Ghezzal da Altay karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

Öte yandan Atiba Hutchinson ile Welinton'ın da MR'larının çekildiği ancak durumlarının henüz netleşmediği ortaya çıktı.

Siyah beyazlı takımda, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira da Altay maçında forma giyemeyecek.

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