Ghezzal'dan büyük fedakarlık

28 Nisan 2021 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:59

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla lige damgasını vuran Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak için her yolu deniyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Cezayirli yıldızın, Leicester City yönetimiyle görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta çok mutlu olan Ghezzal'ın, İngiliz kulübünden alacaklarını bırakmayı kabul ettiği, buna karşılık bonservisinde indirim yapılmasını istediği belirlendi.

Daha önce yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon euro olarak belirleyen Leicester'ın bu hamle sonrasında nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu.

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