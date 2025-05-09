Gianluigi Donnarumma: Dipten zirveye

Gianluigi Donnarumma'nın bu sezonki yükselişi, adeta bir yeniden doğuş hikayesi olarak tarihe geçti. 5 Mart'ta Liverpool karşısında yaptığı hatayla eleştiri oklarını üzerine çeken İtalyan kaleci, sadece iki ay içinde performansını dramatik şekilde yukarı çekerek PSG'yi Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Arsenal, Aston Villa ve Chelsea karşısında yaptığı kurtarışlarla göz kamaştıran Donnarumma için Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, "Her iki maçta da maçın adamı oydu, Gianluigi Donnarumma," diyerek onun belirleyici etkisini özetledi. Aralık ayında yaşadığı yüz yaralanması sonrasında mental ve fiziksel olarak daha güçlü dönen kaleci, "Şimdi daha sert görünüyorum, bu beni daha agresif yaptı," sözleriyle değişiminin altını çizdi.

Hava toplarında güven veren, reflekslerini keskinleştiren ve ayakla oyunu geliştiren Donnarumma, taraftarların yeniden güvenini kazandı. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kala gösterdiği istikrar, PSG yönetiminin kalede ona uzun vadeli yatırım yapmasını neredeyse kaçınılmaz kılıyor.