İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2025 Cuma / 12 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7482
  • EURO
    43,6285
  • ALTIN
    4145.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gianluigi Donnarumma: Dipten zirveye

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Arsenal maçında kalesinde devleşen ve PSG'nin finale çıkmasında büyük pay sahibi olan İtalyan eldiven Gianluigi Donnarumma, küllerinden doğdu. Deneyimli file bekçisi, Mart ayındaki Liverpool maçında yaptığı hatalar sebebiyle topun ağzına oturtulmuştu.

Akşam9 Mayıs 2025 Cuma 08:30 - Güncelleme:
Gianluigi Donnarumma: Dipten zirveye
ABONE OL

Gianluigi Donnarumma'nın bu sezonki yükselişi, adeta bir yeniden doğuş hikayesi olarak tarihe geçti. 5 Mart'ta Liverpool karşısında yaptığı hatayla eleştiri oklarını üzerine çeken İtalyan kaleci, sadece iki ay içinde performansını dramatik şekilde yukarı çekerek PSG'yi Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Arsenal, Aston Villa ve Chelsea karşısında yaptığı kurtarışlarla göz kamaştıran Donnarumma için Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, "Her iki maçta da maçın adamı oydu, Gianluigi Donnarumma," diyerek onun belirleyici etkisini özetledi. Aralık ayında yaşadığı yüz yaralanması sonrasında mental ve fiziksel olarak daha güçlü dönen kaleci, "Şimdi daha sert görünüyorum, bu beni daha agresif yaptı," sözleriyle değişiminin altını çizdi.

Hava toplarında güven veren, reflekslerini keskinleştiren ve ayakla oyunu geliştiren Donnarumma, taraftarların yeniden güvenini kazandı. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kala gösterdiği istikrar, PSG yönetiminin kalede ona uzun vadeli yatırım yapmasını neredeyse kaçınılmaz kılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.