Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, Manchester City'ye imza attı. PSG'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra tercihini Pep Guardiola'nın ekibinden yana kullanan Donnarumma, İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşete de sessiz kalmadı.

"CANIMI YAKIYOR"

Manchester City'nin yeni kalecisi Gianluigi Donnarumma, Gazze'de yaşananlara dair yaptığı açıklamada, "Yeni baba oldum ve bazı fotoğrafları görmek, bazı haberleri duymak canımı yakıyor" ifadelerini kullandı.

İtalyan eldivenin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Öte yandan daha önce Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola da Gazze için birçok kez destek açıklamalarında bulunmuş, hayatını kaybeden çocukların insanlık adına büyük bir utanç olduğunu dile getirmişti.