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Spor

Gianluigi Donnarumma imzayı atıyor!

2021'de Milan'dan bedelsiz transfer edilen Gianluigi Donnarumma'nın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. PSG yönetimi, İtalyan kaleciyle yeni bir kontrat için görüşmelere başladı.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 11:31 - Güncelleme:
Gianluigi Donnarumma imzayı atıyor!
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Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ile sözleşme uzatmak için harekete geçti. İçeriden bilgi veren Nicolo Schira'ya göre, taraflar yakın zamanda masaya oturacak ve yeni bir anlaşma zemini arayacak.

25 yaşındaki kalecinin mevcut sözleşmesi 2026 Haziran'ında sona erecek. Fransız devi, Donnarumma'yı 2021 yazında AC Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Bu sezon PSG formasıyla 40 maça çıkan İtalyan file bekçisi, 39 gol yerken 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Kulüp, istikrarı ve tecrübesiyle dikkat çeken Donnarumma'yı uzun vadeli planlarında tutmak istiyor. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

  • Gianluigi Donnarumma
  • Sözleşme

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