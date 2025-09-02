İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1614
  • EURO
    47,926
  • ALTIN
    4603.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gianluigi Donnarumma, Manchester City'de
Spor

Gianluigi Donnarumma, Manchester City'de

Premier Lig ekibi Manchester City, Paris Saint-Germain forması giyen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA2 Eylül 2025 Salı 12:36 - Güncelleme:
Gianluigi Donnarumma, Manchester City'de
ABONE OL

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Ederson'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından kaleye takviye yaptı. İngiliz temsilcisi, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada İtalyan file bekçisi ile 2030 yılını kadar sözleşme imzalandığı bildirilirken Fransız kulübüne de 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

26 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain ile 24 Fransa Ligue 1, 15 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 FIFA Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere toplamda 46 müsabakada forma giyerken, 16 maçta kalesini gole kapattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.