Spor

Gianmarco Pozzecco'dan Galatasaray taraftarlarına çağrı

Galatasaray Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, ligde Bursaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından sarı-kırmızı taraftarları çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında oynanacak Tenerife maçına davet etti.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Galatasaray Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, ligde Bursaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından sarı-kırmızı taraftarlara seslendi.

Pozzecco, çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında oynanacak Tenerife maçı için sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.

Gianmarco Pozzecco, "Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Çarşamba günü Tenerife maçına geleceklerdir! Gelin! Gelin! Gelin!" dedi.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'nın La Laguna Tenerife takımına deplasmanda 84-83 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ikinci maçı çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşacak ekip Dörtlü Final'e kalacak.

