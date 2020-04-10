Gianni Infantino, ''Bu, FIFA'nın değil, futbolun parası''

10 Nisan 2020 Cuma 21:56 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 21:56

FIFA Başkanı Gianni İnantino açıklamalarda bulundu. Infantino, "Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu, FIFA'nın değil futbolun parası. Bize ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek görevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında." diye konuştu.

Sözlerine devam eden İnfantino, "Federasyonlara 2019 ve 2020 yılı için yapılacak ödemelerde belli şartlar var. Bu kriterlerin esnetilmesini talep ediyoruz. Asla yalnız olmayacaksınız ve tüm dünya paranın nereye ve neden harcandığını bilecek." ifadelerini kullandı.