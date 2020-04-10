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Spor

Gianni Infantino, ''Bu, FIFA'nın değil, futbolun parası''

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 'Birinci önceliğimiz sağlık. Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez. Her şey yüzde yüz güvenli hale gelmeden organizasyonları devam ettirmek, sorumsuzluktan da öte bir şeydir. Risk almaktansa biraz beklemek daha iyidir.' dedi.

10 Nisan 2020 Cuma 21:56 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 21:56
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FIFA Başkanı Gianni İnantino açıklamalarda bulundu. Infantino, "Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu, FIFA'nın değil futbolun parası. Bize ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek görevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında." diye konuştu. 

Sözlerine devam eden İnfantino, "Federasyonlara 2019 ve 2020 yılı için yapılacak ödemelerde belli şartlar var. Bu kriterlerin esnetilmesini talep ediyoruz. Asla yalnız olmayacaksınız ve tüm dünya paranın nereye ve neden harcandığını bilecek." ifadelerini kullandı.

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