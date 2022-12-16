Gianni İnfantino resmen duyurdu! Kulüpler Dünya Kupası'na yeni format

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 32 takımlı Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılında oynanacağını açıkladı. İnfantino yaptığı açıklamada, "2025 yılında 32 takımlı FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlayacak." dedi.

İnfantino ayrıca, "Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni bir sisteme geçiliyor. Bu turnuva milli takımlar arasındaki Dünya Kupası'na benzer olacak." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Dünya Kupası'nı Real Madrid, dört kez kazanarak, bu turnuvada en çok mutlu sona ulaşan ekip oldu. Real Madrid ayrıca turnuvayı üst üste üç kere kazanarak, bunu başarabilen ilk takım olarak turnuva tarihine geçti.

TURNUVA'NIN TARİHİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupa, altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuvaydı. ilk FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2000 yılnın Ocak ayında Brezilya'da gerçekleşti. Buna paralel olarak 1960 yılından beri düzenlenen, Güney Amerika'daki CONMEBOL Libertadores şampiyonu ve Avrupa'daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararasl Kupa devam etmekteydi. 2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası adi altında birleştirildi.

Turnuva kazananı resmi olarak, Dünya Şampiyonu olarak kabul edilen Turnuva, 2001 ile 2004 arasında çeşitli sebeplerden dolay düzenlenemedi. 2005 Kulüpler Dünya Kupasıyla birlikte her sene düzenlendi ve Brezilya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Fas e sahipliğini üstlendi.